Galaxy Fold, smartphone com tela dobrável da Samsung, chega por quase R$ 13 mil

A Samsung apresenta no Brasil o Galaxy Fold, o primeiro smartphone com tela dobrável a chegar no país, com configuração potente e preço de quase R$ 13 mil.

O Galaxy Fold foi projetado para inspirar novas experiências: quando fechado, você pode acessar com uma mão seus itens essenciais na tela frontal e, quando aberto, pode explorar novas maneiras de executar várias tarefas ao mesmo tempo, assistir a vídeos, jogar e muito mais, em sua imersiva Tela Infinity Flex de 7,3 polegadas, que oferece novas possibilidades para os usuários multitarefa, permitindo que até três aplicativos sejam abertos simultaneamente a partir do recurso Múltiplas Janelas2.

Com o recurso Continuidade de Aplicativos, as aplicações abertas passam por transições imperceptíveis entre a tela externa e a tela interna, adaptando o conteúdo automaticamente.

Além disso, o Galaxy Fold conta com um processador de última geração, 12 GB de RAM e um sofisticado sistema de bateria dupla.

“Com o Galaxy Fold, criamos uma nova categoria e impulsionamos toda a indústria. Ele traz um novo olhar para a forma como os consumidores usam a tecnologia móvel de fato em seu dia a dia, abrindo as portas para um novo mundo de produtividade e usabilidade ao desafiar as barreiras do design tradicional de smartphones”, afirmou Antonio Quintas, vice-presidente da divisão de dispositivos móveis da Samsung Brasil.

Câmera que se desdobra

Um total de seis câmeras – três na traseira, duas na parte interna e uma na parte externa – foram instaladas no smartphone para oferecer ao usuário a mesma flexibilidade presente em seu design, para que o melhor momento seja capturado e compartilhado independentemente da forma como o Galaxy Fold está sendo segurado.

Outro adendo importante à experiência do usuário é a possibilidade de poder fazer uma chamada de vídeo, com familiares, amigos ou até mesmo no ambiente de trabalho, sem precisar fechar os demais aplicativos abertos – um novo nível de produtividade para os consumidores multitarefa.

Serviço Premium Galaxy Fold

O consumidor que adquirir o smartphone dobrável da Samsung contará ainda com os Serviços Premium Galaxy Fold, um pacote de serviços de atendimento ao cliente exclusivo, que inclui especialistas disponíveis 24 por dia, 7 dias por semana, fila expressa nas assistências técnicas, serviço leva e traz em caso de reparo do aparelho e smartphone reserva em caso de assistência.

Disponibilidade do Galaxy Fold no Brasil

Entre sexta-feira (17) e quarta-feira (22), interessados em receber mais informações sobre o Galaxy Fold podem realizar o pré-registro no site da Samsung.

As vendas oficiais têm início ainda no dia 22 de janeiro, a partir das 21h. O smartphone com tela dobrável estará disponível na cor preta por 24h e exclusivamente na loja online da Samsung, por R$ 12.999,00.