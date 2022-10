Ladrão é preso após furtar peças de oficina pela segunda vez em menos de 24 horas no Piratininga

Um homem foi detido por policiais do 14º Batalhão da Polícia Militar após furtar peças dentro de uma oficina mecânica, pela segunda vez em menos de 24 horas, no Jardim Piratininga, em Osasco. A prisão ocorreu na manhã do domingo (23).

Os policiais foram acionados via COPOM para atender à ocorrência de furto na rua Anhanguera, 605. Ao chegar no local, conseguiram deter o indivíduo, que havia furtado peças do estabelecimento na tarde de sábado e voltou a furtar no domingo.

O suspeito foi conduzido ao DP de Osasco, onde o caso foi registrado.

