Vem aí o Barueri Street Festival

Nos dias 12 e 13 de novembro, o Centro de Eventos de Barueri recebe o Barueri Street Festival, evento cultural e esportivo que promete discutir tendências, vivências, caminhos potenciais e celebrar a cultura hip hop. O Hip-Hop reúne música, dança e ações sociais como forma de resistência às injustiças da sociedade.

O evento também será uma vitrine para que o público possa conhecer mais sobre o Breaking, novo esporte olímpico de Paris 2024 e vai contar com a presença de alguns dos mais conhecidos B-Boys e B-Girls do Brasil.

A competição será dividida nas seguintes categorias: individual (Kids, B-Boys, B-Girls), duplas e crews, onde os melhores chegam a final. Outra grande competição será a Street Battle DJ´s Feminino e Masculino.

No sábado (12), às 16h, está previsto um workshop gratuito para dançarinos e atletas com o coach esportivo João Carlos Gaião, do Atleta Campeão, que vai falar sobre: “Como ter uma mentalidade de um Campeão”, para quem pretende elevar o nivel da dança ou treino.

Ainda no sábado (12), a arte do grafite será representada com Jamil, do coletivo Cheira Tinta e da Loja Alquimia, que é patrocinadora de todas as tintas usadas nas oficinas e nas “live paint” dentro do evento, da Power Caps.

Entre as atrações, no sábado (12), às 17h, apresenta-se o São Paulo Hip-Hop All Stars, comandada pelo DJ Heliobranco e no domingo (13), às 15h, a performance da DJ Grazi Flores para os participantes.

Para quem curte Tik Tok, haverá a Tik Battle, Concurso de Dancinhas TikTok. A disputa acontece no domingo (13) e é aberta a participantes de todas as idades.

Serviço:

Local: Centro de Eventoes de Barueri – Av. Pastor Sebastião Davino dos Reis, 672, Vila Porto.

Entrada Gratuita com credenciamento antecipado no site

12 e 13 de novembro de 2022, das 10h às 21h

www.streetfestival.com.br.