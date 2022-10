SuperShopping Osasco arrecada lenços para mulheres em tratamento contra o câncer

O SuperShopping Osasco tornou-se ponto de arrecadação de lenços que serão destinados às mulheres em tratamento no ICESP (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo). Ação solidária ocorre em parceria com a Prefeitura e a Secretária Executiva de Política para Mulheres e Promoção da Diversidade.

Para contribuir, basta deixar o lenço na caixa localizada no 2º piso, ao lado da C&A, até esta sexta-feira (28), durante todo o horário de funcionamento do empreendimento: de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h.

A ação, que recebeu o nome de Rosa Solidária, acontece em alusão à campanha Outubro Rosa, que destaca a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama.

