Campanha Salarial: metalúrgicos de Osasco e região intensificam mobilização nas fábricas

Começou nesta terça-feira (25), na Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo, as primeiras rodadas de negociações da Campanha Salarial com os grupos patronais. A expectativa do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região, Gilberto Almazan, é que até a próxima semana uma proposta seja apresentada para a categoria.

Com a Campanha Salarial a todo vapor, os diretores da entidade têm percorrido as metalúrgicas de Carapicuíba, Alphaville, Tamboré, Barueri, Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus para fortalecer a organização dos trabalhadores. Trata-se da segunda fase do mutirão de assembleias que já passou por diversas fábricas, entre elas, Freios Farj, JL Capacitores, Irrigabras, Tuba, Mic/Kimik, Engematex e Unifilter.

“A participação dos companheiros e companheiras nas assembleias é fundamental para termos avanço na mesa de negociação com os grupos patronais, por isso é importante intensificar as mobilizações e mostrar que queremos a aprovação da nossa pauta”, destaca o presidente do Sindicato, Gilberto Almazan (Ratinho).

Nesta quarta-feira (26), o mutirão de assembleia passa por fábricas de Osasco, Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra.

Assembleia Geral

Durante os encontros, os dirigentes sindicais convidam os trabalhadores e trabalhadoras da categoria em Osasco e região para a assembleia geral que será realizada no dia 4 de novembro, na sede do Sindicato, a partir das 18h30.

“Vamos decidir em conjunto com os trabalhadores os rumos da Campanha. Até lá esperamos que uma proposta já seja feita pelos patrões. Se isso acontecer, ela será colocada em votação. Se não acontecer, será deliberado o estado de greve”, destaca o secretário-geral do Sindicato João Batista.