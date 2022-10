Bruna Louise é a atração deste sábado (29) do novo Complexo Cultural Praça das Artes de Barueri

Bruna Louise é a atração deste sábado (29) do novo Complexo Cultural...

A comediante Bruna Louise se apresenta em Barueri neste sábado (29), às 21h30, no novo Complexo Cultural Praça das Artes (R. Min. Rafael de Barros Monteiro, 255 – Jardim dos Camargos).

Ela é a 1ª mulher a ter um solo de stand-up na Netflix. Em seu novo show de stand up, Bruna Louise segue seu repertório de histórias engraçadas, mas sem esquecer do empoderamento feminino e a luta contra os preconceitos que sempre marcaram sua carreira. O objetivo da comediante é, cada vez mais, fazer o público deixar o teatro com a cabeça feliz, mas reflexivo.

Os ingressos estão a venda no site Bilheteria Express.

