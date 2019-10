Luciano Hang confirma plano de abrir loja da Havan em Osasco

O empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan, confirmou o plano de instalação de uma unidade da rede em Osasco. A afirmação foi feita com exclusividade ao jornalista Roberto Carlos, do canal RCTV Interativa, durante o Teleton, no último fim de semana.

“Osasco logo, logo, não é? Uma loja enorme. Aliás, eu acho que na região de São Paulo cabem aí umas 50 lojas, não é? Vamos colocar no ABC, na Grande São Paulo, Osasco, Guarulhos. Tem muitas cidades para colocar e empregar, que é o que o Brasil mais precisa: emprego”, declarou Luciano Hang à RCTV.

…

Leia também:

…

A assessoria da Havan já havia informado sobre os planos de chegada à cidade. “Osasco está confirmado que terá loja, mas ainda não tem endereço definido”.

Nos próximos meses, a Havan planeja inaugurar lojas em cidades da Grande São Paulo como São Paulo, São Caetano, Santo André, Guarulhos, Diadema e Mauá.

A empresa de Luciano Hang, um dos principais apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, está presente em 17 estados, com 130 lojas, e tem meta de chegar a 200 unidades até 2022.