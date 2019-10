Camiseta com avisos para ir ao calçadão de Osasco viraliza

Viralizou entre os internautas de Osasco uma brincadeira da página “Osasco do Caos” no Facebook que mostra a camiseta ideal para quem vai ao calçadão da rua Antonio Agu, um dos maiores polos comerciais do país, no Centro de Osasco.

A postagem brinca com as diversas abordagens enfrentadas por quem anda pelo calçadão, como os vendedores de chips de operadoras de celular, de cursos, exames de vista etc.

Os internautas foram no embalo e deram outras sugestões: “faltou ‘eu já almocei’”, comentou uma seguidora da página; “faltou ‘eu já comprei borrachinha do aparelho’”, foi outro comentário; “[faltou] ‘não quero relógio”, seguiu outro internauta.

E você, acha que faltou alguma mensagem na camiseta?