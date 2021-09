Luciano Huck realiza live commerce de lançamento de livro na quarta-feira (8)

O aniversário de 50 anos de Luciano Huck, na sexta-feira (3), também marca uma nova era na vida do apresentador e até da televisão brasileira. Neste domingo (5), ele estreou como o novo comandante das tardes de domingo na Globo, com o Domingão do Huck.

publicidade

Além disso, Luciano Huck também vai estrear no universo das live commerces, um mercado que está em larga expansão no mundo. Também conhecido como shopstreaming ou live shop, esse novo formato tem como foco promover a venda de produtos em um mesmo ambiente virtual, mesclando entretenimento, conteúdo relevante e consumo em tempo real.

Para entrar com o pé direito neste novo segmento, Luciano fará uma live commerce especial no na quarta-feira (8), às 19h30, para lançamento do livro “De porta em porta”, com a Mimo Live Sales. Na obra, ele reúne aprendizados, conversas com personagens de várias áreas do conhecimento e muitas memórias, entre elas, o dramático dia em que sofreu o acidente de avião ao lado de sua esposa Angélica e de seus três filhos.

publicidade

Na live, os fãs poderão comprar o livro com desconto e frete grátis e ainda interagir diretamente com Luciano fazendo perguntas em uma experiência de proximidade com o ídolo mesmo digitalmente.

Esse novo modelo de vendas já havia sido testado anteriormente por outro membro da família Huck. Em abril, a apresentadora Angélica abriu seu closet para fazer um bazar online beneficente também pela Mimo em prol do Retiro dos Artistas, instituição que acolhe artistas idosos.

publicidade

Fundada pelas executivas Monique Lima e Etienne Du Jardin, a Mimo Live Sales nasceu em plena pandemia, em junho de 2020, é pioneira na América Latina. A startup já fez lives com grandes marcas como Privália, P&>, Givenchy, Dermage, Rihappy, Grey Goose e conta com investidores de peso como Sabrina Satto e Nizan Guanaes.

Live: Cia das letras + Luciano Huck

Livro: “De Porta em Porta”

Data: 08/09

Horário: 19h30

Plataforma: Mimo Live Sales https://live.mimo.com.br/

NOVA LOJA// Assaí tem quase 300 vagas de emprego abertas em Itapevi