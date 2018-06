A funkeira Ludmilla confirmou os boatos espalhados por fãs e admitiu que já teve uma “treta” com Anitta. De acordo com ela, as duas se desentenderam no passado por conta de um atrito entre a mãe de Ludmilla, Silvana, e uma amiga de Anitta.

“Não era nada daquilo que estavam falando e a gente voltou a se falar”, garantiu, em entrevista à Rádio Mix. O boato era de que uma havia falado mal da outra. Hoje a relação entre as cantoras está numa boa, de acordo com ela.