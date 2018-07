Lulu Santos assume romance com homem 39 anos mais novo

O cantor Lulu Santos, de 65 anos, surpreendeu os fãs nesta terça (24) e assumiu o romance com o mineiro Clebson Teixeira, de 26. “Fly me to the moon [me leve até a lua’, em inglês]”, escreveu Lulu na legenda de uma foto dos dois voando de helicóptero postada no Instagram. A citação faz referência a uma romântica música de Frank Sinatra.

Publicidade

Ivete Sangalo demonstrou seu apoio ao casal: “beijo da dinda”, comentou

Uma seguidora pediu para Clebson cuidar bem de Lulu e o namorado do cantor respondeu: “Pode deixar, no que depender de mim ele será plenamente feliz!”.

Lulu foi casado com a jornalista Scarlet Moon por 28 anos. Eles se separaram em 2006. Scarlet morreu em 2013, vítima de uma parada cardíaca.

Fly me to the moon 🔱⚜️ 👁: @clebson.teixeira Publicidade Uma publicação compartilhada por CantaLulu (@lulusantosoficial) em 22 de Jul, 2018 às 5:51 PDT

O cantor e Clebson, que é formado em sistemas de informação, teriam se conhecido em abril, durante uma viagem de Lulu Santos ao Rio de Janeiro.

—–

LEIA TAMBÉM

“Caldeirão do Huck”: moradora de Osasco perde a chance de ficar milionária

“Shopping trem”: queixas sobre ambulantes na CPTM aumentam 336%

Atendimento veterinário público e gratuito em Osasco começa em dezembro, diz Rogério Lins

—–

Publicidade

O artista passou a interagir bastante com o love nas redes sociais e, em uma foto de Clebson sem camisa chegou a comentar: “Assumo os pecados”.

Lulu Santos fez um vídeo para agradecer pelas felicitações dos fãs pelo romance. Veja o vídeo abaixo:

Amor com Amor se paga! 💙💚💛🧡💜❤️ 🔱💎⚜️ Uma publicação compartilhada por CantaLulu (@lulusantosoficial) em 23 de Jul, 2018 às 5:58 PDT