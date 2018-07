Atendimento veterinário público e gratuito em Osasco começa em dezembro, diz Rogério Lins

O prefeito Rogério Lins anunciou que a administração municipal pretende iniciar em dezembro o projeto de atendimento veterinário gratuito em Osasco.

“Em dezembro teremos atendimento veterinário gratuito e especializado em nossa cidade”, declarou ele, por meio de sua página no Facebook, em uma postagem durante a Feira de Adoção no estacionamento da Prefeitura no sábado (21).

Em maio, Lins foi a São Paulo conhecer de perto o trabalho desenvolvimento pelo hospital veterinário público da Capital. Na ocasião, ele afirmou que o atendimento em Osasco deve incluir “exames e procedimentos cirúrgicos”.

