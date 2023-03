Médica é presa em Barueri por esconder cadáver de feto dentro de marmitex

Uma médica-cirurgiã foi presa nesta quinta-feira (2) pela Polícia Civil suspeita de ocultar o cadáver de um feto, em Barueri. A apreensão ocorreu no bairro Jardim Paraíso.

De acordo com a polícia, o feto seria de um aborto sofrido pela médica, que alega ter sido espontâneo, segundo informações do “Uol”. Ao delegado, a suspeita teria dito que não sabia que o caso deveria ser comunicado às autoridades”.

O cadáver foi encontrado enrolado com panos em uma marmitex que estava dentro de um armário, no quarto da suspeita. Ainda segundo os policiais, estava guardado desde outubro do ano passado.

A babá da filha de 4 anos da mulher foi quem chamou a polícia por estranhar o cheiro forte que vinha do quarto da médica, que foi conduzida à Delegacia de Barueri, onde o caso foi registrado e as investigações prosseguem.