Mês das crianças: Castelo do Dragão, gincanas e oficina de Halloween são atrações em shopping de Cotia

O Shopping Granja Vianna, em Cotia, preparou uma programação especial para comemorar o mês das crianças. Além da agenda de atividades, o empreendimento convidou personagens do universo lúdico, como as princesas Branca de Neve e Rapunzel, para um encontro especial com os pequenos.

A comemoração começa com as oficinas gratuitas do Clubinho do Granja durante todos os finais de semana de outubro. As crianças colocam a mão na massa e preparam fantoches e chapéus de Bruxa, além de brincarem em gincanas especiais. Para participar, basta fazer um cadastro no local (Piso L1, ao lado do Terraço da Granja).

Os apaixonados por futebol aproveitam o clima da Copa do Mundo para trocar figurinhas e conhecer as camisetas oficiais de mais de 15 países em um espaço especial, localizado no Piso L1, em frente à Centauro. O ambiente segue aberto de terças-feiras a sábado, das 14h30 às 15h30 e das 16h às 16h30.

Na quarta-feira (12), Dia das Crianças, personagens do universo lúdico, como mágicos, o querido dinossauro roxo Barney, Aurora, Rapunzel e Branca de Neve, marcam presença no shopping center distribuindo doces para a criançada.

Brinquedos

A YouPlay, localizada no Piso L2, é a dica para quem quer abusar da imaginação na hora de preparar slime e realizar pinturas faciais. O preço varia de acordo com a duração das oficinas e pode ser consultado diretamente no local.

Se a ideia é reunir os amigos e gastar energia, os escorregadores, piscina de bolinhas e obstáculos do Castelo do Dragão são perfeitos. O ingresso custa R$ 25 para até 15 minutos, R$ 35 para até 30 minutos, sendo R$ 5 a cada cinco minutos adicionais e a atração é indicada para crianças a partir dos dois anos.

Outra opção para quem quer correr e pular é o Zoo Park. Os animais mais queridos da floresta, como leão, zebra, macaco, girafa, elefante, tigre e cobra, convida pais e filhos para brincar nos escorregadores e tobogãs. A entrada custa R$ 30 para 30 minutos e R$ 1 a cada minuto adicional e a atração é indicada para crianças de até 14 anos.

SERVIÇO

Agenda mês das crianças:

Clubinho do Granja

Gincana de Dia das Crianças / Data: dias 15 e 16 de outubro

Oficina Fantoches de EVA / Data: dias 22 e 23 de outubro

Oficina de Halloween / Data: dias 29 e 30 de outubro / Horário: sábado, das 14h às 21h, e aos domingos, das 14h às 19h com duração de 20 minutos cada

Oficinas Puket / Data: dia 1º a 16 de outubro / Local: Piso L1, ao lado do novo acesso (Gratuito, sujeito à lotação)

YouPlay / Local: Piso L2

Castelo do Dragão / Data: até o dia 1º de novembro / Horário: segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h / Local: Piso L1 / Valores: R$ 25 até 15 minutos, R$ 35 até 30 minutos, sendo R$ 5 a cada cinco minutos adicionais

Zoo Park / Horário: segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 10h às 20h / Local: Praça de Eventos 2 / Valor: R$ 40 para 30 minutos e R$ 1 a cada minuto adicional

Endereço: Shopping Granja Vianna – Rodovia Raposo Tavares, km 23,5