Cães e gatos de Osasco começam a receber microchips dia 19

A Prefeitura de Osasco inicia no dia 19, sábado, das 10h às 15h, o serviço itinerante de microchipagem de cães e gatos. A primeira edição acontece na rua Conceição Scigliano, 195, Vila Yolanda.

Poderão receber o microchip, cães e gatos a partir de 30 dias de idade. Para a realização do serviço, o proprietário do animal deverá apresentar documento de identidade com foto e comprovante de endereço. O serviço é gratuito e destinado a moradores da cidade.

A ação é realizada pelo Departamento de Fauna e Bem-Estar Animal, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Prefeitura. O órgão vai manter uma agenda de trabalhos, atendendo por bairros. Mais informações sobre o serviço deverão ser obtidas na Central 156 ou pelo telefone 3651-7080.

O microchip

O microchip é seguro, permanente e indolor. Ele permite o resgate de um animal caso ele se perca. Comprova a propriedade em caso de furto ou roubo do animal. Não precisa de manutenção e evita o abandono dos animais, porque os donos podem ser facilmente identificados.

Veja abaixo os locais e datas dos serviços*:

DIA / BAIRRO / ENDEREÇO

19/10 / Vila Yolanda / Rua Conceição Scigliano, 195

26/10 / Vicentina / Rua Antônio Russo (creche)

2/11/ Aliança / Avenida Passaredo (Escola Paulo Freire)

9/11 / Canaã / Rua Nove (Cruz)

16/11 / Portal I / Rua Colinas do Oeste

23/11 / Presidente Altino / Praça Dicran Echrefian

30/11 / Santa Maria / Favela do Limite

7/12 / Veloso / Avenida Benedito Alves Turíbio (escola)

14/12 / Jardim D’Abril / Praça Principal (Ayrton Senna)

21/12 / Helena Maria / Avenida Walt Disney (terminal de ônibus)

28/12 / Jd. das Flores / Rua Georgina (entrada da Fito)

* Fonte: Departamento de Fauna e Bem-Estar Animal de Osasco – sujeito a alterações

Mais informações: Central 156 ou pelo telefone 3651-7080