Minha Mãe É Uma Peça chega à Netflix nesta segunda (7)

O filme nacional Minha Mãe É Uma Peça, estrelado pelo ator Paulo Gustavo, que morreu por complicações da covid-19 em 4 de maio, entra para o catálogo da Netflix nesta segunda-feira (7).

Minhã Mãe É Uma Peça é o primeiro longa da trilogia que conta a história de Dona Hermínia (Paulo Gustavo), lançado em 2013. A franquia de filmes inspirados na mãe do ator e roteirizado por ele tornou-se a de maior púbico da história do cinema nacional, com mais de 26 milhões de ingressos vendidos.

Na produção, Dona Hermínia é uma mulher divorciada do marido, que a trocou por uma mais jovem. Hiperativa, ela não larga o pé de seus filhos Marcelina e Juliano, que já estão bem grandinhos. Um dia, após descobrir que eles a consideram uma chata, resolve sair de casa sem avisar ninguém, deixando todos preocupados. Mal sabem eles que a mãe foi visitar a querida tia Zélia para desabafar suas tristezas do presente e recordar os bons tempos do passado.

Minha Mãe é Uma Peça e outras estreias na Netflix

Entre as produções de destaque que chegarão à Netflix neste mês estão a segunda parte de Lupin, que estreia na sexta-feira (11), e a quarta temporada de Elite, que chega em 18 de junho.

