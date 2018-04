“Miss e Mister Melhor Idade 2018” de Osasco está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o 8º concurso “Miss e Mister Melhor Idade 2018”, de Osasco. As inscrições ficarão abertas de 9 de abril a 11 de maio. O evento acontece no dia 8 de junho no Centro de Eventos Pedro Bortolosso.

O concurso “Miss e Mister Melhor Idade” tem como objetivo incentivar atividades socioeducativas, culturais, esportivas e de lazer, integrando os idosos em sua participação efetiva na sociedade e aumentando sua autoestima.

Veja os locais de inscrições:

CRAS Jardim Piratininga

Rua Martin Afonso, 244, Jardim Piratininga

Telefone: (11) 3656-4509

CRAS Jardim Munhoz

Rua Vereador Sadamitu Omosako, 112 – Jardim Munhoz Júnior

Telefone: (11) 3602-0390 /3656-7570

CRAS Rochdale

Rua Águas de Lindóia, 425- Jd. Rochdale

Telefone: (11) 3691-8074

CRAS Bonança

Rua São Judas Tadeu, 105

Telefone: (11) 2183-6700

Instalado dentro das dependências do CEU das Artes do Jardim Bonança

CRAS Santo Antônio

Rua Marte, 50, Jd. Santo Antônio

Telefone: 3699-4201

CRAS Jardim Veloso

Avenida Sarah Veloso, 299, Jardim Veloso

Telefone: (11) 3692-5952

CRAS Padroeira

Avenida Padroeira, s/nº, Jardim Padroeira

Telefone: (11) 3608-3039

CRAS Km 18

Rua Vitório Tafarello, 578, Km 18

Telefone: (11) 3607-1419

CRAS 1º de Maio

Rua Nelson Mandela, 1313 – JD. Santa Maria.

Telefone: (11) 2183-6700

Instalado dentro das dependências do CEU das Artes Camila Rossafa – Jardim 1º de Maio

Centro de Atenção à Terceira Idade – CATI

Endereço: Rua da Saudade,180 – Jardim Bela Vista

Fone: (11) 2183-7636

Centro de Convivência Vila Yara

Endereço: Rua Benedito Soares Fernandes, 07 – Vila Yara