Mostra Cultural feita por crianças apresenta trabalhos de apoio a aluno com câncer

Mostra Cultural feita por crianças apresenta trabalhos de apoio a aluno com...

Os alunos de 3 e 4 anos do Maternal II, da CEMEI Mário Quintana, localizada em Osasco, são os autores da Mostra Cultural Pequenos Artistas – Grandes Desbravadores, que acontecerá no dia 07, a partir das 8h, no Centro de Formação dos Profissionais da Educação.

Publicidade

Com a orientação da professora Vanessa Alvarenga Maia Nogueira, os alunos pintaram telas em apoio ao amigo de classe, Davi Almeida, paciente do Instituto de Tratamento do Câncer Infantil (ITACI).

A iniciativa partiu de Caio, irmão gêmeo de Davi, que pediu aos colegas que se juntassem a ele para orar pela recuperação do irmão. O gesto e o relacionamento humanizado cativaram a professora, que é idealizadora de várias atividades artísticas com foco nesse olhar sensível e cuidadoso com o próximo.

A solenidade contará com inúmeras autoridades, e os desenhos serão doados ao Instituto ITACI. “É muito emocionante saber que essa corrente do bem tem o protagonismo das crianças, que rapidamente aprendem a se colocar no lugar do outro”, diz Vagner Carvalho, superintendente da Fundação Criança.

Os alunos fazem parte de uma das 140 unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino. “O papel da escola é preparar crianças e jovens para serem cidadãos mais conscientes, críticos e participativos buscando alternativas inovadoras que estimule os bons valores e posturas aos pequenos, logo nos primeiros anos de vida. Pois, sabemos que as chances de se tornarem adultos éticos e socialmente saudáveis aumentam muito”, explica a secretária de Educação Ana Paula Rossi.