Motorista é preso com veículo carregado de drogas após tentativa de fuga em Barueri

Um homem foi preso em flagrante com 560 tijolos de maconha dentro do carro, na rodovia Castello Branco em Barueri, nesta terça-feira (14). Ele tentou fugir dos policiais, mas foi alcançado e detido.

publicidade

Equipes do 5° Batalhão de Polícia Rodoviária fazia patrulhamento pela rodovia quando desconfiou de um motorista que conduzia um veículo modelo Mitsubishi, que não obedeceu ao sinal de parada. Iniciou-se uma perseguição, que terminou na estrada da Aldeinha, próximo ao km 23.

Durante vistoria no veículo, foram encontrados 560 tijolos de maconha, segundo informações do R7. O motorista for preso em flagrante. O caso foi registrado no 2° DP de Barueri.

publicidade

EM CARAPICUÍBA// Ladrão armado abraça comerciante e foge com o carro dele