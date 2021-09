Osasco adere ao programa de combate à corrupção Time Brasil

A cidade de Osasco passou a integrar o Programa “Time Brasil”, da Controladoria Geral da União (CGU), que auxilia municípios e estados na gestão pública e no combate à corrupção. No estado de São Paulo, Osasco é a primeira cidade a aderir ao projeto.

publicidade

O termo de adesão foi assinado pelo prefeito Rogério Lins (Podemos), durante reunião virtual realizada no dia 27 de agosto, em seu gabinete. “Estou muito feliz com nossa adesão ao programa, que tende a potencializar ainda mais nossas ações nessa parceria com a CGU e o Time Brasil, fortalecendo nosso trabalho para deixar uma gestão ainda mais transparente, mais íntegra e acessível”, comentou o prefeito de Osasco.

A controladora geral, Cíntia Mendes, que intermediou a reunião, foi secretária executiva da Rede Paulista de Controladorias (REPAC) entre maio de 2020 e maio de 2021. Durante esse período conseguiu intermediar com outros seis municípios para aderirem ao programa. Em Osasco, ela afirma que “o maior desafio será a implantação de mudança de cultura na Prefeitura, pois como a estrutura é muito grande os desafios serão ainda maiores”.

publicidade

De acordo com a Prefeitura, o programa também será estendido aos alunos da rede municipal de ensino, que terão introduzidos no ensino noções sobre transparência, ética e cidadania por meio do material “Um por todos e todos por um! Pela Ética e Cidadania”, voltado ao público infantojuvenil, por meio da parceria da CGU e o Instituto Maurício de Souza, tendo a turma da Mônica como protagonista.

A Prefeitura formou um grupo de trabalho que será responsável pelo acompanhamento da implantação das ações descritas no Termo de Adesão ao Programa Time Brasil. A Portaria nº 3369/2021 foi publicada na Imprensa Oficial do Município de Osasco (IOMO) do dia 25 de agosto.

publicidade

Entenda o Time Brasil, que será implementado em Osasco:

O Time Brasil foi criado em 2019 pela Controladoria Geral da União para auxiliar estados e municípios no aprimoramento da gestão pública e fortalecimento do combate à corrupção.

A iniciativa possui três eixos: transparência, integridade e participação social, e está alinhada com a Agenda 2030 (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), aprovada pela Resolução A/RES/70/1 da Assembleia Geral da ONU, de 25 de setembro de 2015, em especial com três metas:

Reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas: Eixo Integridade;

Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis: Eixo Transparência;

Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis: Eixo Participação.

DADOS DO CAGED// Com saldo positivo de 15 mil vagas no ano, Osasco é vice-líder em geração de empregos no estado