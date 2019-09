Osasco faz campanha contra o sarampo focada em crianças de 6 meses a 4 anos

Com 124 casos de sarampo confirmados na cidade até o momento, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Osasco realizará, de 7 a 25 de outubro, campanha de vacinação contra o sarampo focada em crianças com idade entre 6 meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias.

O atendimento ocorrerá em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, de segunda a sexta-feira, de acordo com seus horários de funcionamento.

O Dia “D” para esse público está marcado para o terceiro sábado do mês, 19 de outubro, das 8h às 17h, em todas as UBSs.

A campanha tem por objetivo imunizar esse grupo considerado mais vulnerável à doença, que é extremamente contagiosa e pode ser fatal, principalmente em bebês.

A vacina tríplice-viral, conhecida como SCR (Sarampo, Caxumba e Rubéola), continua disponível nos postos de saúde para vacinação.

Mais informações na Secretaria de Saúde de Osasco: 3699-8900.

Serviço

Campanha de Vacinação contra o sarampo focada em crianças com idade entre 6 meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias

Dias: 7 a 25/10

Local: Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs)

Horário: De acordo com o horário de atendimento de cada unidade

Gratuita

DIA “D” da vacinação: 19/10 – das 8h às 17h – em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Mais informações: 3699-8900