Osasco lidera ranking de densidade econômica com produção de R$ 1,3 bilhão por km²: “Estamos no caminho certo”, diz Lins

A cidade de Osasco foi a que mais produziu riqueza por quilômetro quadrado em 2021, liderando o ranking dos municípios brasileiros com maior densidade econômica. Foram produzidos em Osasco R$ 1,326 bilhão por km², de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Dos 10 municípios com maior densidade econômica no país, nove concentraram-se no estado de São Paulo. Osasco é a primeira, seguida por São Caetano do Sul (R$ 1,015 bilhão por km quadrado); Barueri (R$ 883 milhões por km quadrado); Diadema (R$ 601 milhões); cidade de São Paulo (R$ 545 milhões). Taboão da Serra ocupa o sexto lugar, seguida por Niterói (RJ), Paulínia, Louveira e Mauá.

Além de ser a cidade com a maior produção de riqueza por quilômetro quadrado, Osasco continua entre as 10 mais ricas do país, concentrando o 7º maior Produto Interno Bruto (PIB), em 2021. Nos últimos anos, o município avançou nove posições no ranking do IBGE.

O prefeito osasquense, Rogério Lins (Podemos), comemorou os números positivos na economia. “Estou muito orgulhoso com esse resultado de Osasco, uma das cidades que mais cresce economicamente em todo o país. Nós estamos no caminho certo”, declarou hoje (18), nas redes sociais.

A cidade conta com um dos maiores polos comerciais do Brasil, o Calçadão da Antonio Agú — que segue bastante movimentado neste mês de dezembro devido às compras de fim de ano. Além disso, tem atraído diversas empresas, principalmente do setor de tecnologia.

“É um fenômeno recente essa chegada de grandes empresas, especialmente do segmento de Serviços de intermediação, de Comércio eletrônico, que tem se agigantado nesse momento da economia”, destacou Mancini, à reportagem exibida no jornal “SPTV”, da TV Globo.

Entre as gigantes que escolheram Osasco para instalar suas operações estão iFood, Mercado Livre e Rappi. Neste ano de 2023, chegaram ao município a Heineken, Stone Pagamentos, Jamef Encomendas Urgentes e a japonesa Rakuten.