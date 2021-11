Osasco recebe “Lendas da Stock Car” neste domingo (28)

Neste domingo (28), a cidade de Osasco recebe três ícones do automobilismo, conhecidos como “Lendas da Stock Car”: Paulo Gomes, Chico Serra, Ingo Hoffmann, além do piloto Beto Monteiro. A ação celebra a parceria entre a Prefeitura de Osasco e o Grupo Universal Automotive Systems.

A partir das 8h, um carro de volta rápida, similar ao usado por Beto Monteiro nas competições da Stock Car ficará disponível na concessionária Chevrolet Carrera para o público, que poderá fotografar e filmar o veículo.

A ação contará também com um dos Centros Tecnológicos de Formação montados em veículos da empresa, conhecido como CTF Móvel. O objetivo do CTF é levar informações técnicas e de produtos diretamente à população. Atualmente, a companhia dispõe de mais de 27 mil produtos, e possui nove marcas com itens para mais de 3.500 aplicações.

Futuros eventos em Osasco

Recentemente, o Grupo Universal Automotive Systems recebeu a visita de autoridades da Prefeitura de Osasco, que tiveram a oportunidade de conhecer os projetos e marcas do Grupo Universal, como, por exemplo, a UNI1000®, bem como entender a importância da companhia no mercado de aftermarket automotivo.

O Grupo Universal é responsável por abastecer o estoque de muitos estabelecimentos na região. “Tivemos a oportunidade de discutir questões de negócios, futuras parcerias e eventos na cidade”, destacou André Belfort, CEO da empresa.

