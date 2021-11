Juju Salimeni conta como superou depressão e dispara: “Quero viver”

A influenciadora fitness Juju Salimeni falou com fãs e seguidores sobre como conseguiu superar a depressão. Na noite desta quinta-feira (25), Juju respondeu algumas perguntas nos Stories do Instagram e abriu o coração.

Um seguidor questionou como a musa fitness venceu a depressão. Em sua resposta, Juju disse que fez tratamento espiritual e com psiquiatra. “Me afastei de quem contribuiu com a minha depressão e saí do ambiente que me adoeceu. Você não pode se curar se não sair do lugar que te deixou doente”, explicou a moradora de Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba.

Outro fã questionou se a Morte de Marília Mendonça mexeu com ela. “Pergunta muito triste, mas achei importante falar sobre isso. Sim, me trouxe muitas reflexões. Principalmente, aquilo que a gente só enxerga quando alguém se vai: a vida é um sopro e é agora”, disse a musa.

“Não temos o amanhã, não dá para deixar pra depois. A vida não é só trabalhar e pagar contas. Não é ficar preso num relacionamento falido, sendo infeliz. A vida é uma jornada que tem que ser apreciada. Tem que ter emoção, prazer, frio na barriga. Eu não quero só existir, quero viver”, completou.

Em meio às perguntas, Juju Salimeni compartilhou alguns elogios que recebeu: “Você está brilhando muito e tenho certeza de que está em sua melhor fase”, disse um seguidor. “Também acho. Tô muito feliz”, respondeu a influenciadora.

Recentemente, Juju falou, em entrevista ao colunista Leo Dias, do portal “Metrópoles”, das dificuldades do tempo em que foi uma das principais “panicats” no programa “Pânico”.

