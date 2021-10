Pacientes acusam dentista de Cotia de deformar rostos após “harmonização facial”

Uma cirurgiã dentista com consultório na Granja Viana, bairro nobre de Cotia, é acusada por pacientes de fazer procedimentos faciais que além de serem irregulares, foram mal sucedidos e deixaram cicatrizes. O caso foi exibido por Celso Russomanno na “Patrulha do Consumidor”, na Record TV.

Silvana dos Santos e Márcia Barbosa afirmam que fizeram lifting facial, procedimento que diminui rugas e só pode ser realizado por cirurgião plástico habilitado, com a doutora Amanda Basílio, mas que o resultado ficou longe do esperado. “Ela não falou que era algo invasivo. Fez dois furinhos e ficaram esses dois buracos”, disse Silvana à reportagem exibida no “Cidade Alerta”, da Record TV.

Outra paciente contou que pretendia afinar o nariz, mas acabou ficando com uma cicatriz enorme. “Não tiro fotos, vivo me escondendo. Se eu procuro, ela fala que não tem horário, não atende”, reclama a paciente.

Silvana diz que retornou ao consultório algumas vezes para resolver o problema, mas o resultado piorava a cada procedimento. “Estou nessa luta desde 2019 e estou dando uma chance dela concertar, mas a cada vez, ela faz um estrago maior”, relata. “Ela grudou minha orelha e falou que [meu caso] não tem mais jeito”, continuou.

Nas redes sociais, a cirurgiã dentista Amanda Basílio tem mais de 24 mil seguidores e expõe os procedimentos faciais que realiza. Entre eles, estão preenchimento labial, hidrolifting, preenchimento de olheira e bichectomia.

As pacientes querem um acordo. Elas querem que Amanda Basílio pague um cirurgião plástico para resolver as imperfeições deixadas pelos procedimentos. Caso não consigam retorno, pretendem registrar a queixa na delegacia e buscar ainda indenização por danos morais. Procurada pela reportagem, a profissional não se manifestou.

Segundo Celso Russomanno, Amanda Basílio pode responder criminalmente por realizar procedimentos que não são permitidos para um cirurgião dentista. “Ao fazer afirmação falsa e enganosa em relação ao procedimento sem diploma legal é crime. Crime contra o código de defesa do consumidor, crime de exercício legal da medicina e crime de lesão corporal de natureza culposa”, disse.

Russomanno deixou também um alerta para consumidores que desejam fazer qualquer tipo de procedimento estético. “Confira se o profissional tem habilitação e os devidos cursos para fazer determinado procedimento para que casos como esse não se repitam”, concluiu.

