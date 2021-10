Faculdade Anhanguera oferece atendimento em odontologia, psicologia e fisioterapia em Osasco

A Faculdade Anhanguera oferece diversos serviços à população nos campi da Capital e Grande São Paulo. Em Osasco, há atendimentos em psicologia, odontologia e fisioterapia, inclusive em reabilitação pós-covid.

Os atendimentos são gratuitos, realizados por estudantes, sob supervisão de professores, e ocorrem de forma remota ou presencial, seguindo os protocolos sanitários contra a disseminação da covid-19.

Serviço:

ANHANGUERA OSASCO: Avenida dos Autonomistas, 1.325, Vila Campesina

Clínica de Psicologia: segunda a sexta-feira das 8h às 12h e 14h às 22h / Agendamentos via telefone: (11) 3699-9087 das 14h às 20h

Clínica de Odontologia: segunda a sexta-feira, das 18h às 22h. / Agendamentos via telefone: (11) 3699-9087, das 14h às 20h

Clínica de Fisioterapia e Liga de Reabilitação Pós Covid-19: terça-feira, das 8h às 12h, e quintas, das 16h às 22h. / Agendamento via formulário de inscrição neste link.

Com o curso de Fisioterapia e Educação Física, a Liga visa a recuperação físico-funcional por meio da reabilitação pulmonar de pacientes com Síndrome Pós-Covid. As consequências causadas em pacientes que superaram a doença são chamadas de Síndrome Pós-Covid e apresentam sintomas como cansaço, falta de ar, dor muscular, dores nas articulações, no peito, problemas circulatórios e até fibrose pulmonar, relacionada ao trato respiratório e que causa tosse crônica, fadiga e dificuldade para respirar.