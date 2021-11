Parque da Juventude de Barueri terá pista de skate de 2 mil m²

Os praticantes do skate terão, em breve, uma das maiores pistas da região, que está sendo construída no futuro Parque da Juventude, em Barueri. A pista terá cerca de 2.100 m², incluindo áreas de acesso, passagem e paisagismo, todos construídos em uma área total de 2.800 m².

publicidade

Fruto do trabalho conjunto das Secretarias de Obras e de Esportes, o espaço contará com quatro equipamentos modernos específicos da modalidade: para iniciantes, banks, área de estreet e área de bowl. Atualmente, a obra da pista está em fase de terraplanagem.

A nova pista poderá ser usada tanto para lazer, por crianças e iniciantes de todas as idades, quanto para torneios profissionais, já que contará com estrutura de arquibancada coberta, vestiários para árbitros e atletas, área para imprensa e captação de vídeos e imagens.

publicidade

Em breve, a Prefeitura de Barueri deve convidar os praticantes do esporte da cidade para apresentar o projeto e ouvir sugestões de skatistas como Leonardo Nogueira Gomes de Souza, de 18 anos, morador do bairro Reginalice.

Praticante desde os 15 anos, Leonardo Nogueira disse que frequenta bastante as pistas do Jardim São Pedro e do Boa Vista. Atualmente, a cidade tem seis pistas. “Acho ótimo ter mais uma pista em Barueri. O skate é um esporte muito bom e com essa nova no Parque da Juventude, com certeza mais pessoas vão começar a praticar ou voltar a andar”, afirma Leonardo.

publicidade

Parque da Juventude

Localizado entre as avenidas Marco e Antônio Furlan, a Rua Tilápia e a Estrada dos Romeiros, na região do Chácaras Marco, o Parque da Juventude de Barueri terá 170 mil metros quadrados de área verde e abrigará também pistas de caminhada e de ciclismo, quadras poliesportivas, playground, entre outros equipamentos de esporte e lazer.

O Secretário de Obras, Beto Piteri, destaca que o Parque da Juventude terá integração com o Parque Linear, outra área verde que está sendo construída em Barueri.

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL// Barueri oferece cursos gratuitos de controlador de acesso, eletricista e mais 15