Patrulha Canina traz atividades gratuitas a shopping de Osasco

O SuperShopping Osasco está com uma nova atração: a Patrulha Canina, que traz diferentes estações interativas para as crianças brincarem e soltarem toda a imaginação. Tudo isso a partir do próximo dia 12, gratuitamente.

O espaço traz tiro ao alvo, mesa de pimball, área de pintar e desenhar e, para completar, uma estação para os participantes ajudarem a apagar um incêndio, como bombeiros dessa cidade lúdica.

As atividades são gratuitas, com duração de aproximadamente 20 minutos, e são indicadas para crianças de até 12 anos.

Publicidade

…..

Leia também:

Começam nesta sexta (7) inscrições para concurso público em Osasco com 184 vagas

Publicidade

Homem é preso por abusar da filha de 9 anos e de amiga dela, em Carapicuíba, e se suicida na cadeia

“Pedi para ele parar, ele continuou”, diz mulher que acusa Neymar de estupro | vídeo