Polícia Civil de São Paulo abre concursos para 1,4 mil vagas

A Policia Civil do Estado de São Paulo divulgou hoje, 5, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, o edital dos Concursos Públicos que visam contratar 1.400 profissionais de nível Superior, sendo 800 vagas para escrivão de polícia e 600 de investigador de polícia, ambos com remuneração de R$ 3.743,98.

Publicidade

LEIA MAIS: Inscrições para concurso da Polícia Militar de São Paulo já estão abertas

As inscrições serão recebidas no endereço eletrônico www.vunesp.com.br, no período das 10h do dia 16 de abril de 2018 até o dia 15 de maio de 2018. A taxa é de R$ 84,81.

O concurso terá prova preambular, prova escrita, comprovação de idoneidade e conduta apurada mediante investigação social, prova oral e de títulos.

A prova preambular poderá ser realizada nas seguintes regiões do Estado de São Paulo: Araçatuba; Bauru; Campinas; Presidente Prudente; Ribeirão Preto; Santos; São José do Rio Preto; São José dos Campos; São Paulo (Capital e Grande São Paulo); Piracicaba e Sorocaba, com data prevista para o dia 10 de junho de 2018.

Publicidade

Clique aqui para acessar o edital completo para escrivão

Clique aqui para acessar o edital completo para investigador de polícia

LEIA MAIS: Hospital Sino Brasileiro continua seleção para mais de 140 vagas