Barueri sedia competição mundial de Arco e Flecha

Neste final de semana (7 e 8), o Ginásio José Corrêa, localizado em Barueri, será sede da competição para seletiva do MICA (Multi-sites Indoor Championship of the Americas), o mundial de Arco e Flecha. O evento é promovido pela Federação Paulista de Arco e Flecha e conta com o apoio da Secretaria de Esportes e da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A entrada é gratuita.

O evento reunirá 209 arqueiros que participarão das etapas Indoor de Arco e Flecha Paulista e Brasileiro, todas nos mesmos dias. Entre esses, 6 são atletas paraolímpicos.

As modalidades se dividem em dois níveis de dificuldades, com arcos compostos (que aplica menos esforço) e arcos recurvos.

As provas acontecerão em dois períodos, das 9h30 às 11h30 e das 13h30 às 15h30. Simultaneamente, os torcedores também poderão aprender técnicas de tiro com arco com o auxílio de instrutor da Federação Paulista e assim conhecer na prática um pouco mais sobre o esporte.

Serviço

Multi-sites Indoor Championship of the Americas – MICA

Data: 7 e 8 de abril

Hotário: das 9h30 às 11h30 e das 13h30 às 15h30.

Local: Ginásio José Corrêa – Avenida Guilherme P. Guglielmo, 1000, Centro.

A entrada é gratuita