Hospital Sino Brasileiro continua seleção para mais de 140 vagas

O Hospital Sino Brasileiro de Osasco continua com a seleção para preencher mais de 140 vagas. De acordo com a empresa Luandre, responsável pelas contratações, em razão do grande número de vagas, não há uma data específica para a conclusão do processo seletivo.

Publicidade

LEIA MAIS: Inscrições para concurso público de Carapicuíba abrem hoje (28)

As oportunidades abertas atendem à demanda de diversas áreas de funcionamento do hospital. O cargo de menor salário, para o qual há quatro vagas, é o de telefonista, com jornada de 6 horas diárias. No momento, a vaga de maior salário é a de supervisor de atendimento. A vaga que ocupava esse posto anteriormente, de supervisor de manutenção, não integra mais a seletiva.

Entre as demais oportunidades abertas estão enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de exames, técnico de radiologia, auxiliar e analista de contas médicas, farmacêutico, entre outras.

Para concorrer à vaga, os candidatos deverão cadastrar o currículo no site da Luandre (http://www.luandre.com.br/) e depois candidatarem-se à vaga escolhida.