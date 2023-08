Prefeitura de Carapicuíba abre inscrições para curso gratuito na área de TI

A Prefeitura de Carapicuíba, em parceria com o Governo do Estado, disponibiliza 150 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos e com certificação, na área de TI.

São duas modalidades disponíveis para os jovens moradores da cidade: “Criação de sites e plataformas digitais” e “Desenvolvimento de e-commerce”.

As aulas serão ministradas presencialmente no Polo Univesp (dentro do Plaza Shopping, na Estrada Ernestina Vieira, 149, Vila Dirce).

Os requisitos para participar são: ter entre 16 e 24 anos e ensino fundamental completo.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até o dia 21 de agosto pelo site www.cursosprofissionalizantes.sp.gov.br.

