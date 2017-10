Presidente da Câmara dá sua versão sobre extorsão pela presidente da OAB de Osasco

No boletim de ocorrência sobre a suposta tentativa de extorsão por parte da presidente da OAB de Osasco, Libânia Aparecida da Silva, ao presidente da Câmara Municipal, Elissandro Lindoso, o Dr. Lindoso (PSDB), o vereador diz ter feito um pagamento anterior de R$ 10 mil a ela e o marido, Carlos Gomes, que foram presos em flagrante na noite desta terça-feira, 24.

Em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, 25, Lindoso não quis falar sobre o pagamento realizado, segundo ele, “para não atrapalhar as investigações”.

Segundo o boletim de ocorrência, ele diz possuir “várias gravações das extorsões anteriormente realizadas por Carlos a mando de Libânia”.

A presidente da OAB de Osasco estaria pedindo R$ 20 mil e dois cargos públicos para cessar as denúncias que vinha fazendo sobre supostas irregularidades na locação de carros e de um imóvel pela Câmara Municipal.

Ela e o marido teriam começado com a tentativa de extorsão ao tucano há cerca de três meses. Após o início das acusações de Libânia, Lindoso relatou: “Procurei o casal para tentar entender o que estava acontecendo, se tinha alguma coisa pessoal, se tinha alguma coisa obscura, não estava entendendo. Foi quando começaram as extorsões, pediram R$ 20 mil mais cargos, o que me deixou indignado, revoltado”. Sobre as denúncias da presidente da OAB, ele diz que “não tem nada de irregular, de ilícito” e que temia o desgaste político das acusações.

De acordo com o presidente da Câmara de Osasco, o marido de Libânia cobrava mais R$ 3 mil para esta terça. Eles combinaram o pagamento em um jantar, em um restaurante em São Roque. Lindoso diz que a decisão de ir à polícia foi tomada antes do jantar.

Ele foi à delegacia de São Roque por volta das 18h30, relatou a tentativa de extorsão aos policiais. Foram tiradas cópias de notas que estavam com Lindoso para servirem como provas, caso houvesse a tentativa de extorsão e elas fossem entregues a Libânia.

Durante o jantar, foi entregue à presidente da OAB de Osasco e o marido um total de R$ 2 mil. O número de identificação das notas batia com as que haviam sido previamente copiadas pela Polícia Civil. Libânia, então, foi presa em flagrante por extorsão.

Inicialmente ela disse aos policiais que o dinheiro vinha do pagamento de honorários. Depois, na delegacia, declarou que foi ao banheiro e o dinheiro foi colocado em sua bolsa. O marido dela não soube explicar a procedência do dinheiro.

A OAB de Osasco ainda não se manifestou sobre o episódio. A OAB de São Paulo deve se pronunciar em breve.