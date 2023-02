Rainha do rock nacional, Rita Lee é internada em hospital em São Paulo

Rainha do rock nacional, Rita Lee é internada em hospital em São...

Ícone do rock nacional, a cantora e compositora Rita Lee, de 75 anos, foi internada nesta sexta-feira (24), no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

A internação foi confirmada pelo hospital, mas não foram divulgadas informações sobre o quadro de saúde da artista.

Nas redes sociais, a família de Rita Lee divulgou uma nota hoje: “Como qualquer pessoa que passou ou que passa por tratamento oncológico, internações para exames e avaliações podem ser necessárias. A família agradece o carinho, certa do respeito à privacidade, como estabelecido desde o início”.

Em maio de 2021, a cantora foi diagnosticada com um tumor primário no pulmão esquerdo e precisou ser submetida a um tratamento com radioterapia e imunoterapia.