SuperShopping Osasco terá desfile de fantasia infantil e de pets e oficinas de máscara neste sábado

O SuperShopping Osasco continua em ritmo de Carnaval e preparou uma programação especial para toda a família neste sábado (25). Haverá oficinas de máscara e de instrumentos musicais, desfile de fantasia infantil e de pets ao som das tradicionais marchinhas.

A partir das 10h, as crianças participam das oficinas no espaço especial do shopping center, localizado no 2º Piso, ao lado da C&A. As sessões duram cerca de 20 minutos, com intervalos de cinco minutos e têm capacidade máxima de até 20 participantes.

E que tal ir até o SuperShopping Osasco com a fantasia preferida e participar de um divertido desfile para crianças e pets? O evento será realizado às 13h, também no 2ª Piso. Para participar de todas essas atividades, basta se cadastrar no link https://pipooh.com.br/evento-estabelecimento?id=5. Cada pessoa tem direito a três ingressos por atividade e os menores de cinco anos devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis.

A programação do dia fica ainda mais completa com a banda de Carnaval tocando as melhores marchinhas, que se tornam o convite perfeito para quem quer gastar toda a energia com a turma.