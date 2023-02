Família procura por morador de Itapevi que está desaparecido há uma semana

Os familiares estão em busca de Rafael José dos Santos, de 37 anos, morador do Jardim Paulista, em Itapevi, que está desaparecido há cerca de uma semana.

Ao Visão Oeste, a madrasta de Rafael disse que eles não estavam se falando, mas que o rapaz morava no mesmo quintal do pai. “Ele mora aqui com a gente, no cômodo de cima. E saiu e não voltou mais. A única coisa que a gente sabe é que ele saiu com uma mochila nas costas”, afirmou.

Segundo a família, o boletim de ocorrência foi registrado, mas até o momento não há informações sobre o que pode ter acontecido com Rafael. “A gente está atrás dele. O pai dele está num desespero só sem saber o que aconteceu”, completou.

Quem tiver informações que possam ajudar os familiares e a polícia a chegar ao paradeiro de Rafael pode entrar em contato via WhatsApp para o número (11) 97326-1522 ou ligar para a Polícia Militar, no 190, ou ainda no Disque Denúncia, no 181.