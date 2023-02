Itapevi terá Defensoria Pública

A partir do dia 13 de março, Itapevi passa a contar com os serviços da Defensoria Pública do Estado. A notícia foi dada pelo prefeito Igor Soares (PODE) em suas redes sociais.

Segundo o prefeito, a notícia foi confirmada pela Dra. Mara Renata da Mota Ferreira, subdefensora pública-geral, que esteve no gabinete municipal na tarde dessa sexta-feira (24). A subdefensora foi recebida por Soares e pelo secretário de Justiça, Dr. Thúlio Nassa.

“A Defensoria tem a função essencial de prestar assistência jurídica a pessoas que não tenham condições financeiras para contratar advogado. Isso é fundamental, pois, o acesso integral à justiça é direito de todo cidadão”, disse o prefeito.

