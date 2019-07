Rodrigo Bocardi, do “Bom Dia SP”, elogia internação de Rogério Lins em hospital público

Rodrigo Bocardi, apresentador do “Bom Dia São Paulo”, da TV Globo, elogiou ao vivo, nesta quinta-feira (4), o fato de o prefeito de Osasco, Rogério Lins, estar internado em um hospital público desde a última sexta-feira (28).

Bocardi defendeu que gestores, legisladores e funcionários públicos devam usar os serviços públicos. “Por que os nossos legisladores não criam uma lei para que, ao se candidatar, você saiba que será obrigado a usar o hospital público? É princípio, é regra. Todo funcionário público tem que usar o serviço público”, comentou.

“Aliás, ontem ou anteontem, estava num táxi conversando com o motorista, lembrando da explosão de Osasco. E aí, tem que se dizer também, que o prefeito foi para o Hospital Municipal [Antono Giglio]. Foi pra lá e lá continua sendo atendido”, continuou o apresentador da TV Globo.

Rogério Lins e a primeira-dama, Aline Lins, ficaram feridos em uma explosão ao acender a fogueira do “Arraiá do Servidor”, na última sexta-feira (28), na Arena Vip, no Jardim das Flores. Eles estão internados desde então no Hospital Municipal Antonio Giglio.

De acordo com boletim médico desta quinta-feira (4), eles têm evoluído bem clinicamente e devem se recuperar sem sequelas funcionais. Ainda não há previsão de alta.

Mesmo internado, o prefeito não se licenciou do cargo e mantém contato com secretários e funcionários via internet e telefone. As visitas são restritas para evitar riscos de infecção.

A Polícia Civil investiga as causas do acidente.

