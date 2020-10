Rodrigo Faro posa em sua mansão, em Alphaville, e porta “de Itu” volta a agitar web

Ao posar para uma foto em sua mansão, em Alphaville, Barueri, Rodrigo Faro teve a cena roubada por um “pequeno” detalhe. Mais uma vez, o tamanho da porta impressionou fãs e seguidores, que não economizaram na criatividade ao comentar na publicação do apresentador.

“Depois de gravar o dia todo, partiu Festa do Japa… Japacama!”, escreveu Faro na legenda da foto publicada na noite de terça-feira (29). Apesar da brincadeira, a porta da mansão ficou com o destaque, foi um dos assuntos mais comentados no Twitter e rendeu ainda uma série de memes.

A “porta de Itu”, como foi chamada por alguns seguidores chamou a atenção até de famosos, que não pouparam as brincadeiras. “Me pergunto como sua geladeira passou por essa porta?”, disse o cantor Xand Avião. “Creio que não teve que tirar os braços do sofá pra passar na porta”, comentou a apresentadora Rafa Brites. “Se essa porta existisse na época do Titanic, estariam todos salvos pra contar história!”, lembrou a árbitra de futebol e comentarista Fernanda Colombo.

Também teve quem aproveitasse a publicação para fazer graça com a sofrência. “Achei uma porta q dá pra passar meus chifres”, disse uma seguidora. “A porta perfeita pras amigas com chifre poder passar tranquilamente”, comentou outro. “A porta da casa do Rodrigo Faro é maior que a minha vontade de jogar tudo pro alto”, brincou um internauta.

o que o rodrigo faro tem de porta eu tenho de chifre pic.twitter.com/SKEiY2VIcF — Gustavo Evangelista (@gustavoevk) September 30, 2020

a porta do rodrigo faro é maior que a minha vontade de largar tudo e virar chacreiro pic.twitter.com/JMGTXOnZ0h — amanda sestrem (@amandsestrem) September 30, 2020

Com duas taças de vinho eu fico mais alta que a porta do Rodrigo Faro. — mundo cα̃o (@simiotes) September 30, 2020

“Mais cansado que o rapaz que passou verniz na porta do Rodrigo Faro”, disse outro. “Rodrigo Faro nos bastidores do live action de ‘João e o pé de feijão’, brincou um seguidor. “Rodrigo Faro tem um gigante em casa ou é impressão minha”, escreveu outro.

a porta da casa do rodrigo faro maior que a minha vontade de joga tudo pro alto pic.twitter.com/JfAHbP4OwK — luscas (@luscas) September 30, 2020

Rodrigo Faro tem um gigante em casa ou é impressão minha pic.twitter.com/tAg3AePYCL — ThiagoBionic (@TerrorBionic) September 30, 2020

Mais cansado que o rapaz que passou verniz na porta do Rodrigo Faro. — ✖️Moriarty✖️ (@brnnlpz) October 1, 2020

Meta de vida? Alguns internautas aproveitaram o tamanho da porta para se inspirar. “Estudar pra ter uma porta dessa”, disse um seguidor. “Amor, só vou parar quando a gente conseguir uma porta dessa”, escreveu outro seguidor ao marcar a companheira, que caiu no riso. “Com a madeira dessa porta eu faço um chalé no sitio pra 15 pessoas”, brincou outro.

confirmado: rodrigo faro e ana hickmann vivem numa casa do the sims, só existe essa explicação pic.twitter.com/hYtzOuZtuz — AlalaSims.com (@alalasims) September 30, 2020

indo abrir a porta da casa do rodrigo faro pic.twitter.com/f2RpJBdmj7 — Henrique Gonçalves (@henriquegds) September 30, 2020

Além da porta gigantesca, os atrativos do imóvel avaliado em até R$ 15 milhões impressionou fãs e seguidores do apresentador. Faro tem uma piscina que é uma espécie de “ilha”, sala gigante, playground, academia, elevador, espaço para videogame e outros atrativos para curtir durante a quarentena.

Faro não é o único morador de Alphaville a ter uma porta gigantesca que chama a atenção e cai nas graças dos internautas. A coleguinha Simone Mendes deixou fãs e seguires impressionados após aparecer ao lado da porta principal de sua nova mansão.

