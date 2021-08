Shopper abre 30 vagas em Osasco

O mercado online Shopper abriu, nesta quarta-feira (18), vagas de emprego em seu novo centro de distribuição em Osasco. São 30 oportunidades para o cargo de auxiliar de operações jr.

As contratações serão com carteira assinada, com salário de R$ 1.484 mais vale-transporte, cesta básica e plano médico. A empresa oferece fretado a partir da estação Osasco da CPTM até o local de trabalho.

Os contratados terão entre as atribuições separar e conferir pedidos, empacotar produtos e repor mercadorias. Exige-se ensino médio completo e vivência em logística, estoque, armazenagem ou depósito é considerado um diferencial.

“Queremos ser o maior e melhor sistema de reabastecimento do Brasil. Esse é nosso sonho. Um mundo onde os produtos essenciais cheguem na sua casa com a mesma facilidade que a água chega na torneira? Quer participar desse sonho com a gente?”, afirma a Shopper.

As contratações serão para atuar em três turnos diferentes no centro de distribuição da empresa, das 6h às 14h20; das 14h20 às 22h; ou das 22h às 05h30.

Os interessados podem obter mais informações sobre as vagas de emprego de auxiliar de operações jr. na Shopper em Osasco e se candidatar por meio do site Vagas.com.

Outras oportunidades

Outras vagas abertas no Shopper em Osasco são para os cargos de auxiliar de limpeza, fiscal de qualidade de entrega e líder logístico (encarregado). Há também diversas oportunidades em São Paulo. Mais informações no site de vagas da empresa.

