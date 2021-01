Esposa tenta convencer Silvio Santos a se mudar do Morumbi para Alphaville

A família convencer Silvio Santos a se mudar do Morumbi para Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba que é reduto de famosos, como Eliana, Rodrigo Faro, Simone, da dupla com Simaria, Luan Santana e Kevinho. A informação é do colunista Leo Dias.

A esposa do empresário e apresentador, Iris Abravanel, já teria até adquirido uma mansão em Alphaville para a família. Ela insistiu com Silvio Santos pela mudança para o bairro nobre em Barueri com os argumentos de que filhas do casal moram na área e Alphaville fica bem mais perto da sede do SBT, em Osasco, do que a atual residência do casal, no Morumbi.

Mas o “Homem do Baú” tem se mantido irredutível e pretende continuar morando na mansão de 2 mil metros quadrados no bairro paulistano, onde vive há décadas, segundo Leo Dias.

