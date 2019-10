Sogra coloca pôster da nora na geladeira e viraliza: “Ela é a coisa mais rica que eu tenho”

Uma sogra viralizou nas redes sociais após exibir um pôster da nora que colocou na geladeira de casa. “Sim!!! Eu tenho um poster da minha nora na minha cozinha. Ela é a coisa mais rica que eu tenho. A melhor nora, muito mais do que eu pedi!!! Pra sempre no meu coração”, postou Drica Mazim no Facebook, marcando a nora, Julia Genuino, no dia 24.

A postagem teve mais de 19 mil compartilhamentos e quase 10 mil reações até a manhã desta terça-feira (1º).

Publicidade Sim!!! Eu tenho um poster da minha nora na minha cozinha 😍Ela é a coisa mais rica que eu tenho 🤗❤ A melhor nora, muito mais do que eu pedi!!! Pra sempre no meu coração 🌹🌹 Publicado por Drica Duda Mazim em Terça-feira, 24 de setembro de 2019

Muitos internautas elogiaram a iniciativa, com comentários como: “Se não for assim, nem quero ter sogra e nem parente”; “Meta de relacionamento familiar!”; “Poxa, queria”; “a minha próxima sogra vai ter que imprimir uma foto minha e colocar num quadro”; e “gracinha”.

Já outros estranharam, criticaram ou fizeram piada com o gesto de carinho da sogra: “bicho, interna”; “triste”; “o brasileiro afronta o limite kkkkkkkkkk”; e “Deus é mais”, foram outros comentários.

E você, o que achou da iniciativa?

