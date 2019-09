Terminam em outubro inscrições para concurso público em Carapicuíba

Vão até o dia 16 de outubro as inscrições para o concurso público 04/2019 aberto pela Prefeitura de Carapicuíba. São 14 vagas com cargos em todos os níveis de ensino com salários de até R$ 2,1 mil.

Para quem é alfabetizado, as oportunidades são para jardineiro, pedreiro e pintor, com duas oportunidades para cada um dos cargos e salário de R$ 1.041 por mês mais benefícios.

…

Leia também:

Publicidade

…

Os que têm ensino médio completo, entre outros requisitos, podem se candidatar às vagas de agente de defesa civil (uma vaga, R$ 1.043 mais benefícios), técnico em gesso (duas vagas, R$ 1.208 mais benefícios), técnico de laboratório (uma vaga, R$ 1.208 mais benefícios) e técnico em prótese dentária (uma vaga, R$ 1.208 mais benefícios). As vagas de técnico exigem curso na área.

Publicidade

Para quem tem ensino superior, há oportunidades para biologista (uma vaga, R$ 1.992 mais benefícios), biomédico (uma vaga, R$ 1.992 mais benefícios) e fonoaudiólogo (uma vaga, R$ 2.126 mais benefícios). Em todas é exigido registro no respectivo conselho profissional.

Para todos os cargos há abono mensal no valor de R$ 180,00, cesta básica de R$ 124,80, sacola básica na quantidade de 40 kg e vale-transporte.

Inscrições para o concurso público em Carapicuíba

As inscrições vão de 16 de setembro a 16 de outubro, no site da RBO Concursos. Para todos os cargos a taxa é de R$ 23,80.

Clique aqui para ler o edital completo do concurso público da Prefeitura de Carapicuíba 04/2019