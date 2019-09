PMs salvam jovem que ameaçava se suicidar em Osasco

Nesta quarta-feira (25), os policiais militares Jeferson Pereira Leite e Davi Andrade de Vasconcelos conseguiram evitar o suicídio de um garoto com depressão no Jardim Roberto, em Osasco.

Os PMs foram acionados após o jovem subir no topo do prédio onde mora e ameaçar se jogar. Eles subiram até o telhado, se aproximaram, escondidos, do garoto, sentado no beiral, e lá avistaram, em meio a aglomeração de pessoas que presenciavam a cena, três rapazes que faziam contato visual com o jovem.

Então, os PMs, fizeram sinais para que o trio mudasse de posição para desviar o olhar do rapaz, de modo que não visse a aproximação dos policiais. Quando percebeu o momento oportuno, o cabo Davi Vasconcelos agiu rapidamente e conseguiu segurar o jovem e retirá-lo de lá para um local seguro, até a chegada de equipe especializada dos Bombeiros para lidar com o caso.

Depois, os policiais foram ao apartamento do jovem e conversaram com ele e a família, dando apoio e palavras de incentivo.