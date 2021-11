Suspeito é preso com drogas e mais de R$ 9 mil após tentativa de fuga em Osasco

Um homem foi preso pela Polícia Militar nesta segunda-feira (29) com porções de drogas e mais de R$ 9 mil em espécie, que estavam escondidos dentro do veículo, em Osasco.

Policiais do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano realizavam patrulhamento pela rua Rua Benedito Rodrigues, no Jardim Santo Antônio, quando se depararam com indivíduo, que dirigia um Honda/Civic. Ao notar a presença dos policiais, ele tentou fugir e só parou quando foi cercado pela equipe.

Durante as buscas no veículo, foram encontrados três tijolos de maconha, 312 pedras de crack, 117 pinos com cocaína, R$ 9.710 e aparelhos celulares. O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados ao 5° DP de Osasco, onde o caso foi registrado.

