Top 10 nomes mais populares para bebês no Brasil em 2023

Você sabe quais foram os nomes mais escolhidos pelos pais brasileiros para registrar seus filhos em 2023? Segundo um levantamento feito pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen), os nomes preferidos foram Miguel, Helena e Gael. Esses nomes são curtos, bíblicos ou originais, seguindo uma tendência influenciada pelos famosos e pelos influenciadores digitais.

O nome Miguel foi o mais registrado pelo quarto ano consecutivo, com 25.140 registros. Em seguida, veio Helena, com 23.047 registros, retomando o segundo lugar que havia perdido em 2022. O destaque do ano foi Gael, que subiu da décima para a terceira posição, com 22.478 registros.

Outros nomes que se destacaram no ranking foram Theo, Arthur, Heitor, Maria Alice, Alice, Davi e Laura, que completaram o top 10. Nomes como Ravi, Noah, Maite, Antonella e Liz também ganharam popularidade e entraram na lista dos 30 mais registrados.

Os dados foram coletados pelos Cartórios de Registro Civil do país até o dia 14 de dezembro de 2023, por meio do Portal da Transparência do Registro Civil (1). A plataforma permite consultar os nomes mais registrados em todo o território nacional, em regiões, estados e municípios, além de fazer recortes por nomes simples e compostos.

Desde o ano passado, qualquer pessoa maior de 18 anos pode alterar seu nome em Cartório, sem a necessidade de processo judicial, conforme a Lei Federal 14.382/22. Essa mudança pode ter influenciado na escolha dos nomes pelos pais, que podem optar por nomes mais criativos e personalizados para seus filhos.

