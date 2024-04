Treinador osasquense integra comissão técnica da seleção brasileira de Skyrunning

publicidade

José Virgínio, técnico da equipe de atletismo de Osasco, recebeu uma convocação especial para compor a comissão técnica da Seleção Brasileira de Skyrunning. Ele integrará a equipe que disputará o Campeonato Mundial Master de Skyrunning, a ser realizado nos dias 13 e 14 de abril em Portugal.

A experiência de José Virgínio nessa modalidade esportiva de corrida de montanha em altitude é vasta. Em setembro de 2023, ele e a atleta Luciana de Paula, representante do programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, participaram do Skyrunning World Championships, na Itália.

Seu currículo é extenso, com passagens pelo Mundial de Trail em 2017 e 2019. Em 2018, José Virgínio atuou como técnico da seleção brasileira no Campeonato Mundial de Trail realizado na Espanha. “Será uma emoção renovada, como se fosse a primeira vez. Como atleta, nunca me faltará a obrigação de dar o melhor de mim. Esta é a segunda vez que integro uma equipe no Mundial de Skyrunning”, comentou o treinador osasquense.