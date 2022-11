UBS do Jardim Califórnia é reformada e retoma atendimentos nesta quarta-feira (16)

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Pastor José Roberto Rossi, em Barueri, volta a funcionar no seu endereço original, na rua Santo Antônio, 21, Jardim Califórnia, a partir desta quarta-feira (16). O equipamento público passou por reforma e ampliação, e deve realizar cerca de 11 mil atendimentos por mês.

A UBS estava funcionando provisoriamente em uma outra UBS, a Pedro Izzo, no Jardim Esperança. A mudança do mobiliário e pessoal para o espaço reformado começou na sexta-feira (11).

O secretário de Obras, Beto Piteri, explicou que o antigo prédio da UBS não comportava mais a grande demanda por atendimentos naquela região, daí a necessidade da reforma. “Com a ampliação dos espaços e a melhora nas instalações, a UBS no Jardim Califórnia vai atender a população com mais qualidade e de forma mais ágil”, disse.

Reformada, a nova UBS do Jardim Califórnia agora conta com mais uma sala de atendimento médico; um consultório de odontologia; um consultório multiprofissional, pré e pós consulta; área de reprocessamento de materiais; sala de grupo e espaço de convivência; além de ampliação de espaços da farmácia e do almoxarifado.

A unidade conta com as especialidades Clínica Geral, Enfermagem, Pediatria, Serviço Social, Odontologia, Ginecologia e Obstetrícia.

A UBS Pastor José Roberto Rossi atende de segunda a sexta-feira das 7h às 19h.