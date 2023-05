Velório de Rita Lee será aberto ao público em São Paulo

O corpo de Rita Lee será velado no Planetário do Parque Ibirapuera, em São Paulo, nesta quarta-feira (10). O velório será aberto ao público, que poderá se despedir da eterna rainha do rock brasileiro, das 10h às 17h.

Rita Lee faleceu aos 75 anos, na noite desta segunda-feira (8), em sua residência, na capital paulista, “cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou”. A informação foi divulgada nas redes sociais da cantora e compositora, em nota publicada nesta manhã.

A artista havia sido diagnosticada com câncer de pulmão em 2021 e lutava contra a doença desde então, realizando uma série de tratamentos. Em fevereiro deste ano, chegou a ser internada para a realização de avaliações médicas e teve alta posteriormente.

A família informou também que o corpo de Rita será cremado em cerimônia particular. “Nesse momento de profunda tristeza, a família agradece o carinho e amor de todos”, finalizam os familiares, em nota.

Legado, luto e saudade: “O mundo perdeu uma das pessoas mais únicas e incríveis que já existiu”

Nas redes sociais, amigos, familiares e artistas lamentaram a morte de uma das maiores cantoras e compositoras da música brasileira. “Que tristeza, que dor no coração. Meus sinceros sentimentos a todos familiares”, lamentou Astrid Fontenelle.

“A maior estrela de todas! Meu carinho e sentimentos a todos vocês!” escreveu a cantora Wanessa. Outros artistas como Di Ferrero, Preta Gil, Jão e Mariana Nolasco também manifestaram pesar pela perda.

“Você é, sim, a rainha dessa porr* toda. O mundo perdeu uma das pessoas mais únicas e incríveis que já existiu. Eu perdi a minha mãe. Mas você é eterna. Seu legado, sua história e sua arte viverão para sempre. Essa é a minha missão para a vida toda. Enquanto eu estiver vivo e cheio de graça, você vai continuar fazendo um monte de gente feliz”, escreveu o filho da rainha, João Lee, no Instagram.

Rita Lee fez história na música brasileira e promoveu uma verdadeira revolução no rock nacional. Ela formou a aclamada banda de rock os Mutantes, e compôs canções com grande apelo popular, sem perder sua irreverência, liberdade e criatividade, como “Banho de Espuma”, “Agora Só Falta Você”, “Desculpe o Auê”, “Ovelha Negra” e “Doce Vampiro”.