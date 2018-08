Vereador propõe Dia do Carrinho de Rolimã em Osasco

Tramita na Câmara de Osasco um projeto de lei (PL) apresentado pelo vereador Tinha Di Ferreira (PTB) que propõe a criação do Dia do Carrinho de Rolimã no município. Pela proposta, a data seria celebrada anualmente no dia 21 de julho.

Na Justificativa do PL 94/2018, Tinha Di Ferreira afirma que o objetivo é resgatar a cultura do carrinho de rolimã em Osasco.

Na Justificativa da proposta, Tinha declara: “Para que possamos organizar na nossa cidade corridas de carrinho de rolimã, resgatando assim uma brincadeira que fez parte da infância de muitos osasquenses”.

